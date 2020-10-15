Вакцина від COVID-19 коштуватиме орієнтовно 37 доларів. Про це заявив очільник мінохорони здоров'я Максим Степанов. Однак ціна виробника може зменшитись до того часу, коли сироватка буде доступна для продажу в Україні.

У МОЗі повідомили - вже за два тижні Україна отримає першу партію Ремдесивіру - американського противірусного препарату для лікування Ковіду. До цього медикаменту зараз особлива увага - через те, що ним лікували Трампа. Усі подробиці у Дмитра Анопченка.

На цих кадрах Трамп залишає шпиталь - президента виписали вже на третій день. І дивовижне зцілення всю Америку змусило зацікавитися, а чим же його лікували? Зазвичай лікарі повідомляють лише про стан здоров'я "пацієнта номер один", але цього разу несподівано називали конкретні препарати, які прописували главі держави.

Отримає ще одну дозу Ремдесивіру - і після цього ми плануємо його виписати.

Тепер в Америці ажіотаж навколо цих ліків, а акції їхнього виробника різко зросли в ціні. Адже всі хочуть, щоб їх лікували так само, як і президента Сполучених Штатів. Вважають, що для нього обрали найкраще.

Американський фармацевтичний гігант Gilead Science розробив "Ремдесивір" ще у 2014 - для лікування зовсім іншої хвороби, але тоді з'ясувалося, що його ефективність недостатня, інші препарати працюють набагато краще, тобто для виробника це була історія невдачі й даремно витрачених мільйонів.

Тім Шакер, заступник декана Університету Міннесоти:

Його розробили для лікування лихоманки Ебола та вірусу Марбург, але швидко з'ясували, що препарат недієвий при обох цих хворобах. А зараз, із початком епідемії, вирішили провести дослідження у шпиталях на пацієнтах у дуже тяжкому стані. Їм давали ці ліки, щоб подивитися, чи матимуть вони вплив на коронавірус.

Офіційні результати дослідження, проведеного на замовлення уряду США, оприлюднили буквально кілька днів тому. Повідомивши у контрольній групі пацієнти, яким дають "Ремдесивір", одужують на п'ять днів швидше, у тяжких випадках строк лікування скорочується навіть на тиждень. Після цього препарату дали зелене світло для лікування хворих у критичному стані. Виробник уклав контракти на постачання у 127 країн, пообіцявши надати 2 мільйони доз до кінця поточного року.

Але питання щодо вартості препарату. "Ремдесивір" надзвичайно дорогий. Ось дивіться. Існує два протоколи лікування. Зазвичай ліки дають п'ять днів (дві дози в перший день лікування і по одній - решту днів), тобто для одного пацієнта треба 6 флаконів. У тяжких випадках курс лікування десять днів, відповідно треба 11 флаконів. Для Америки роблять виняток - тут існує дві ціни.

Якщо лікування фінансує держава - це 390 доларів за флакон, тобто курс для одного лише пацієнта коштує понад 2300 доларів, або понад 4300 у тяжких випадках. Комерційна ціна і її триматимуть для решти світу - на третину вища, 520 доларів за флакон. Тобто вартість курсу лікування понад три тисячі доларів або, для тяжких хворих, більше ніж п'ять із половиною тисяч.

У виробника не коментують переговори з окремими державами, але наголошують усім, окрім американських клінік, продаватимуть "Ремдесивір" за комерційною ціною. І величезне питання - скільки українців зможуть витратити 3 чи 5 тисяч доларів на таке лікування!

Щоправда, американці продали право на виробництво так званих дженериків, тобто ліків із ідентичним складом, але вироблятимуть їх на інших фабриках. На цих кадрах, зокрема, завод у Єгипті, де вже запустили конвеєр. Там ціна може бути нижчою, але, відповідно, виникне й питання ефективності, адже найменших відхилень у технології достатньо, щоб вона знизилась.