Суд Дюссельдорфа скасував обов'язковий масковий режим [ Редактировать ]
У німецькому Дюссельдорфі скасували обов'язкове носіння масок, щоправда, тимчасово. Тамтешній суд визнав нововведення неправомірним після позову одного з місцевих жителів.
Суд ухвалив, що розпорядження місцевої влади щодо масок "нечітке", мовляв, позивач не знає, де і коли саме носити маску.
Також існує плутанина з мінімальною соціальною дистанцією у п'ять метрів, замість півтора як по всій країні. У мерії наголосили, що поважають рішення суду та пообіцяли оприлюднити нові, "чіткіші", правила щодо носіння масок.
по теме
Також існує плутанина з мінімальною соціальною дистанцією у п'ять метрів, замість півтора як по всій країні. У мерії наголосили, що поважають рішення суду та пообіцяли оприлюднити нові, "чіткіші", правила щодо носіння масок
Німецькі суди завалені позовами проти запровадження часткового локдауну. Оскаржити посилення карантинних норм намагаються власники ресторанів, кафе, спортзалів, соляріїв і навіть будинків розпусти
Оскаржити посилення карантинних норм намагаються власники ресторанів, кафе, спортзалів, соляріїв і навіть будинків розпусти
Коронавірус випробування не лише для української медицини. Здавалося б надійна та добре профінансована система охорони Німеччини може на межі краху
Напередодні ще п'ять регіонів Італії увійшли до "помаранчевої" зони ризику. Там мають зачинити бари, ресторани, а також обмежити міжміське пересування