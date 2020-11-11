Стоимость одного гроба - почти 18 тысяч гривен Источник: Львовский горсовет

В Москве умерших от коронавируса будут хоронить в закрытых гробах со стеклянными крышками, чтобы люди могли попрощаться с близкими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора одной из ритуальных контор Артема Екимова.

Крышка из оргстекла станет дополнением к основной и позволит сохранить герметичность. Ритуальщики решились на нововведение учитывая существующие ограничения, меры санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании.

Вот так выглядят гробы со стеклянными крышками, в которых предлагают хоронить умерших от COVID-19 в Москве. Стоимость одного такого гроба - 49 тысяч рублей (18 тыс. грн - ред.).

Сегодня в России зафиксирован рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки - 432 человека, с начала пандемии умерли более 31 тысяч россиян.

В Украине за минувшие сутки от COVID-19 скончался 191 человек. С начала пандемии его жертвами стали 8 947 украинцев.