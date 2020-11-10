За последний месяц течение коронавируса изменилось. Теперь ситуация отличается от той, которая была летом. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская. Об этом сообщает "Гордон".

По словам врача, все больше людей в возрасте 50-60 лет тяжелее переносят болезнь. Вирус приобрел более затяжной и длительный характер, и многие пациенты переносят не одну волну ухудшения, а несколько.

Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный, лихорадочный период. Мы выписываем больных из стационара как положено: выдерживаем все сроки, держим их несколько дней без жаропонижающих, чтобы выписать. Они приезжают домой - и начинаются повторные волны лихорадки под 39 градусов. Мы их вынуждены опять госпитализировать.

Средства защиты от заражения существенно не изменились и нужно помнить, что они не панацея, а всего лишь возможность минимизировать риски и избежать заражения большой дозой, а также помогает приостановить шквальное распространение болезни.

По словам Голубовской, развитие коронавируса сейчас приобрело двухфазные этапы и это становится опаснее для других людей.

Первое - действие уже самого вируса. Уже все знают, что первая неделя заболевания бывает скрытой и это очень опасно. Подавляющее большинство населения, особенно молодого, переносит заболевание легко, и все заканчивается на уровне легкого недомогания в течении одной недели. А потом наступает катастрофа, которая обусловлена реакцией иммунной системы против собственного организма.

Кроме того, Ольга Голубовская отметила тот фактор, что коронавирус сильно действует на нервную систему человека и некоторые пациенты снимают с себя кислородные маски, чтобы умереть. Она объяснила, что суицидальные настроения связаны с длительностью болезни, с действием вируса на организм и даже воздействие некоторых препаратов могут вызывать у человека подобие психозов.

Течение любого инфекционного заболевания зависит от трех основных столпов. Первое - это доза возбудителя: чем большая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание. Второе - это вирулентность возбудителя. То есть его агрессивность.

Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует. Особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти", - рассказала Голубовская.

Также она добавила, что третий момент - это реакция иммунитета на конкретный возбудитель. То есть, чем больше вируса попадает в организм человека, тем агрессивнее на него реагирует иммунная система.

Ранее мы писали о том, что сейчас в Украине циркулирует несколько штаммов коронавируса и человек может повторно заразиться как в тяжелой, так и легкой форме.

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