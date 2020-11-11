Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна. Однако, правительство вводит дополнительные ограничения.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, Минздрав разработал постановление о введении карантина выходного дня в Украине.

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений", - отметил он.

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