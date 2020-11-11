В среду, 11 ноября, под зданием Кабинета Министров начнется акция протеста украинских рестораторов и предпринимателей.



Так, Украинская ресторанная ассоциация и Региональные ресторанные объединения вышли к Кабмину и зданиям ОГА Украины с требованиями ослабить давление на отрасль из-за COVID-19. В частности требуют не вводить карантин выходного дня.



В это же время акции протеста проходят в таких городах как: Львов, Луцк, Харьков, Ровно, Сумы, Тернополь, Полтава, Запорожье, Мариуполь, Херсон, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр, Николаев, Мелитополь, Черкассы, Винница.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.