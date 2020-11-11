Подготовка саммитов: власти Украины и Германии провели переговоры [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом проинформировал коллегу об усилиях Украины по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Маас положительно оценил усилия Украины в "Нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе: соблюдение, несмотря на случаи нарушений, режима прекращения огня и открытие новых КПВВ.
Также глава немецкого внешнеполитического ведомства положительно оценил инициативу нашей страны по основанию "Крымской платформы". Он отметил, что среди приоритетов международной повестки дня должна обязательно присутствовать тема аннексированного Крыма.
Помимо этого Кулеба и Маас обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в 2021 году.
Министр иностранных дел Украины отметил важность дальнейшей постепенной интеграции нашей страны во Внутренний рынок Европейского Союза.
"Дмитрий Кулеба и Хайко Маас также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси", - резюмировали в МИДе.
Ранее сообщалось, что МИД Украины пригласил Францию к участию в "Крымской платформ".
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