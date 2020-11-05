В четверг, 5 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова пройдет в мае 2021 года в Киеве. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, Украина видит поддержку создания Крымской платформы и готовность принимать в ней участие со стороны международных партнеров.

Эта работа не будет остановиться ни на день и увенчается саммитом, который пройдет в Киеве. Я могу сообщить, что этот саммит состоится в мае 2021 года. Очень сильно надеемся, что ситуация с пандемией стабилизируется.

По словам министра, на полуострове продолжаются репрессии против крымских татар.

3 ноября Военный суд в Ростове осудил трех крымских татар по сфабрикованным обвинениям. В тот же день были задержаны трое корреспондентов Крымской солидарности. 4 ноября их отпустили. Но мы видим, что это системные репрессии против крымских татар и мы будем продолжать свою работу, чтобы остановить эти репрессии. И чтобы все, кто удерживаются - были освобождены.

Ранее сообщалось, что МИД Украины пригласил Францию к участию в Крымской платформе.