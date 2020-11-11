"Будет очень тяжело": высокая заболеваемость COVID-19 продлится до апреля [ Редактировать ]
Период высокой заболеваемости коронавирусом в Украине продлится до апреля 2021 года. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.
Этот отрезок пройдет очень тяжело.
Мы будем довольно сложно проходить этот период. Считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача - чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было как можно меньше.
Также Степанов заявил, что карантин в стране продлится до апреля.
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