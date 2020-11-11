Период высокой заболеваемости коронавирусом в Украине продлится до апреля 2021 года. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Этот отрезок пройдет очень тяжело.

Мы будем довольно сложно проходить этот период. Считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача - чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было как можно меньше.

Также Степанов заявил, что карантин в стране продлится до апреля.