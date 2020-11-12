Шанс на одужання: як розподілятимуть вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
Розподіл імовірної вакцини від коронавірусу між країнами світу буде рівномірним і справедливим, - таке пообіцяли розробники препарату, які найближчим часом почнуть процедури сертифікації, необхідні для виходу на американський та європейський ринки.
Коли вакцина може з'явитися в обігу, чи вистачить її усім охочим і які проблеми можуть виникнути?
Від надії до скепсису. Новина про можливу появу ефективної вакцини від коронавірусу уже другий день домінує в європейських ЗМІ. А соціологи активно цікавляться у людей, чи готові вони зробити щеплення експериментальним препаратом. У Німеччині, наприклад, думки з цього приводу розділилися навпіл.
Хтось має бути першим. Мені вже за 70. Тож зроблю за першої нагоди.
Я вакцинуватимусь, - але точно не в перших рядах. Зачекаю і подивлюся, як почуватимуться інші люди після щеплення.
Схожі настрої і в сусідній Франції. Вакцинуватися готова лише половина мешканців країни.
Нам казали, що вакцина з'явиться лише навесні наступного року. Аж раптом - ось він, - готовий препарат! Я вважаю, що він недостатньо вивчений.
Зроблю щеплення без жодних сумнівів. Якщо цю вакцину дозволять для використання, то вона буде безпечною.
Чи отримає вакцина усі необхідні дозволи і коли це станеться - наразі не може сказати ніхто. Процедура сертифікації і в США, і в Європі може тривати кілька тижнів, а то й місяців. А потім - не виключена ще одна проблема: відсутність умов для транспортування і зберігання препарату. Вакцина потребує вкрай низької температури - "мінус" 80 градусів за Цельсієм.
Тобі Пітерс, професор Бірмінгемського університету:
Більшість вакцин зберігаються при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Але скажу так: враховуючи кількість необхідної вакцини, - теперішні можливості поставок охолоджених препаратів не зможуть задовольнити попит. Незалежно від того, яка температура необхідна: 2 градуси за Цельсієм чи "мінус" 80.
Особливо гострою ця проблема буде для країн зі спекотним кліматом і низьким рівнем життя.
Тобі Пітерс, професор Бірмінгемського університету:
Жаркий клімат означає, що для транспортування і зберігання вакцини будуть необхідні потужні охолоджувальні пристрої. Є країни, в яких 30-40 відсотків медичних центрів не під'єднані до електромережі. Є й такі, де лише у кожній десятій лікарні є холодильник.
І, врешті-решт, кожна країна постане перед питанням, як розподілити початкові партії вакцини. Адже у перші місяці препарат буде у дефіциті.
Німці, наприклад, вже визначилися. Експерти разом з урядом розробили і затвердили стратегію вакцинації населення від коронавірусу. Першими захистять групи ризику: літніх і людей з хронічними захворюваннями. Потім - медпрацівників. А після них щеплення зроблять усім іншим.
по теме
Кожна країна постане перед питанням, як розподілити початкові партії вакцини, адже у перші місяці препарат буде у дефіциті
Чи справді вакцина ефективна і безпечна? Коли вона може з'явитися на ринку? І скільки коштуватиме?
Так випробовуватимуть ефективність вакцини, яку розробляють проти COVID-19. На скільки етичним є такий підхід і коли світові чекати сироватку проти пандемії&
Доправка вакцини стане неабиякою логістичною задачею і потребуватиме близько 8 тисяч літаків типу Boeing
Препарат "Бамланівімаб" можна застосовувати проти коронавірусної хвороби у пацієнтів, що інфікувалися вдруге