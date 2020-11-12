Розподіл імовірної вакцини від коронавірусу між країнами світу буде рівномірним і справедливим, - таке пообіцяли розробники препарату, які найближчим часом почнуть процедури сертифікації, необхідні для виходу на американський та європейський ринки.

Коли вакцина може з'явитися в обігу, чи вистачить її усім охочим і які проблеми можуть виникнути?

Від надії до скепсису. Новина про можливу появу ефективної вакцини від коронавірусу уже другий день домінує в європейських ЗМІ. А соціологи активно цікавляться у людей, чи готові вони зробити щеплення експериментальним препаратом. У Німеччині, наприклад, думки з цього приводу розділилися навпіл.

Хтось має бути першим. Мені вже за 70. Тож зроблю за першої нагоди.

Я вакцинуватимусь, - але точно не в перших рядах. Зачекаю і подивлюся, як почуватимуться інші люди після щеплення.

Схожі настрої і в сусідній Франції. Вакцинуватися готова лише половина мешканців країни.

Нам казали, що вакцина з'явиться лише навесні наступного року. Аж раптом - ось він, - готовий препарат! Я вважаю, що він недостатньо вивчений.

Зроблю щеплення без жодних сумнівів. Якщо цю вакцину дозволять для використання, то вона буде безпечною.

Чи отримає вакцина усі необхідні дозволи і коли це станеться - наразі не може сказати ніхто. Процедура сертифікації і в США, і в Європі може тривати кілька тижнів, а то й місяців. А потім - не виключена ще одна проблема: відсутність умов для транспортування і зберігання препарату. Вакцина потребує вкрай низької температури - "мінус" 80 градусів за Цельсієм.

Тобі Пітерс, професор Бірмінгемського університету:

Більшість вакцин зберігаються при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Але скажу так: враховуючи кількість необхідної вакцини, - теперішні можливості поставок охолоджених препаратів не зможуть задовольнити попит. Незалежно від того, яка температура необхідна: 2 градуси за Цельсієм чи "мінус" 80.

Особливо гострою ця проблема буде для країн зі спекотним кліматом і низьким рівнем життя.

Тобі Пітерс, професор Бірмінгемського університету:

Жаркий клімат означає, що для транспортування і зберігання вакцини будуть необхідні потужні охолоджувальні пристрої. Є країни, в яких 30-40 відсотків медичних центрів не під'єднані до електромережі. Є й такі, де лише у кожній десятій лікарні є холодильник.

І, врешті-решт, кожна країна постане перед питанням, як розподілити початкові партії вакцини. Адже у перші місяці препарат буде у дефіциті.

Німці, наприклад, вже визначилися. Експерти разом з урядом розробили і затвердили стратегію вакцинації населення від коронавірусу. Першими захистять групи ризику: літніх і людей з хронічними захворюваннями. Потім - медпрацівників. А після них щеплення зроблять усім іншим.