Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания". Это связано с тем, что в больнице были оборудованы специальные палаты, откуда можно было бы продолжать работать. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Это стандартная протокольная процедура. Было принято решение не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице. Потому было принято решение и он (Зеленский - ред.) переехал туда.

По его словам, у президента нормальное самочувствие.

Да, иногда температура прыгает, но нет никаких признаков того, что ситуация ухудшается. Это синергия работы и наблюдения врачей.

Подоляк добавил, что Ермак также находится в рабочем процессе.

Это же не ситуация, что ты заболел, два дня дома побыл, а потом приехал на работу. Ты обязан минимум две недели находиться на изоляции, а у тебя большой объем ежедневной оперативной работы, то есть тебе нужны ситуационные комнаты и так далее.

В Офисе президента отметили, что в "Феофании" уже были оборудованы рабочие кабинеты, поэтому и было принято решение о госпитализации Зеленского и Ермака.

Так как в любом случае нужно минимум две недели находиться в специальном месте, то нужно чтобы был оборудован рабочий кабинет. В "Феофании" это было сделано изначально под такие ситуации. В резиденциях или, тем более, квартире Андрея Борисовича это нужно было делать заново, а смысл?

Он подчеркнул, что и Зеленский, и Ермак продолжают активно работать, и каждый день проводить селекторы и встречи в онлайн-режиме.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

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