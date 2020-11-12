"Все строго": Зеленского и Ермака изолировали в Феофании [ Редактировать ]
В четверг, 12 ноября, президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак находятся в больнице Феофания. Из-за коронавируса политики находятся в изолированных палатах. Об этом заявил советник главы Офиса президента Олег Подоляк, сообщает "Украинская правда".
Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания.
В палате Зеленского установлена спецсвязь, а у Ермака такого спецкабинета нет, есть только изолированная палата. При этом и у Зеленского, и у Ермака стандартный график работы.
Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится у президента или у главы офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне.
Кроме того, Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина. Не видится Зеленский и с Ермаком - связь с ним только по телефону.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него обнаружили коронавирус.
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