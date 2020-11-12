Правительство Швеции планирует ввести запрет на продажу алкоголя после 22:00 из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает The Local.

По его словам, слишком многие люди расслабились и перестали выполнять рекомендации по сдерживанию коронавируса.

"Также кажется, что мы движемся к более темным временам, когда дело касается распространения инфекции. Каждое принимаемое нами решение имеет значение", - отметил Левен.

Читайте также Карантин выходного дня: в Минздраве сделали новое заявление

Также в Швеции планируют закрывать не позднее 22:30 все заведения, которые имеют лицензии на продажу алкоголя: рестораны, бары (в том числе студенческие) и ночные клубы.

Министр здравоохранения Лена Халленгрен отметила, что пабы и бары имеют повышенный уровень риска не только из-за того, что они являются местом сбора людей, но и потому, что люди могут ослабить бдительность, находясь под воздействием алкоголя.

Кроме этого, в правительстве Швеции готовы принять дальнейшие меры, если в этом будет необходимость. В том числе рассматривается ограничения на количество людей, которые могут встретиться.

Ограничения планируют ввести с 20 ноября. Они продлятся до конца февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в мире назревает новая пандемия.