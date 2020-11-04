В Швеции c граждан Украины Ярослава Лавринива и Александра Трайдюка сняли обвинения в убийстве 70-летнего шведа и отменили приговор к пожизненному заключению. Об этом сообщает газета Expressen.

Такое решение 3 ноября принял Апелляционный суд города Йенчепинг. Судья Мартин Андерссон заявил об отсутствии доказательств того, что убийство совершили именно украинцы. Лавринив и Трайдюк были освобождены, сейчас их местонахождение не известно.

10 августа 2019 года в лесу около городка Маркарюд в провинции Кроноберг на юге страны было найдено тело 70-летнего местного жителя Герта-Инге Бертинссона.

Поскольку один из украинцев якобы пытался снять деньги с его карты, а автомобиль жертвы был найден более чем в тысяче километров от места убийства, подозрение пало на двух граждан Украины.

Швеция объявила украинцев в международный розыск. 48-летнего Лавринива задержали в Германии в августе 2019 года, а 47-летнего Трайдюка - через 4 месяца в Польше. На суде обвиняемые отрицали свою вину и обвиняли друг друга.

В мае 2020 года окружной суде Векше приговорил обоих к пожизненному заключению и депортации за убийство. Оба были приговорены к совместной выплате родственникам Герта-Инге компенсации в размере 350 тыс. шведских крон (1,13 млн грн).

Решение Апелляционного суда означает, что они не должны возмещать ущерб и в будущем могут посещать Швецию.

Ранее сообщалось, что в Италии освободили украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который провел за решеткой более трех лет по обвинению в убийстве итальянского журналиста.