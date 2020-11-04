В Швеции освободили двух украинцев, приговоренных к пожизненному заключению (фото) [ Редактировать ]
Источник: Henrik Isaksson/TT
В Швеции c граждан Украины Ярослава Лавринива и Александра Трайдюка сняли обвинения в убийстве 70-летнего шведа и отменили приговор к пожизненному заключению. Об этом сообщает газета Expressen.
Такое решение 3 ноября принял Апелляционный суд города Йенчепинг. Судья Мартин Андерссон заявил об отсутствии доказательств того, что убийство совершили именно украинцы. Лавринив и Трайдюк были освобождены, сейчас их местонахождение не известно.
10 августа 2019 года в лесу около городка Маркарюд в провинции Кроноберг на юге страны было найдено тело 70-летнего местного жителя Герта-Инге Бертинссона.
Поскольку один из украинцев якобы пытался снять деньги с его карты, а автомобиль жертвы был найден более чем в тысяче километров от места убийства, подозрение пало на двух граждан Украины.
Швеция объявила украинцев в международный розыск. 48-летнего Лавринива задержали в Германии в августе 2019 года, а 47-летнего Трайдюка - через 4 месяца в Польше. На суде обвиняемые отрицали свою вину и обвиняли друг друга.
В мае 2020 года окружной суде Векше приговорил обоих к пожизненному заключению и депортации за убийство. Оба были приговорены к совместной выплате родственникам Герта-Инге компенсации в размере 350 тыс. шведских крон (1,13 млн грн).
Решение Апелляционного суда означает, что они не должны возмещать ущерб и в будущем могут посещать Швецию.
Ранее сообщалось, что в Италии освободили украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который провел за решеткой более трех лет по обвинению в убийстве итальянского журналиста.
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