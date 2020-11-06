Мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии в мире. Такое мнение высказали ученые и эксперты, пишет The Guardian.

"В худшем случае мы начнем новую пандемию в Дании. Существует риск того, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других его разновидностей, что нам придется добавлять в вакцину что-то новое. Поэтому мутация отбросит всех нас к началу (ситуации с коронавирусом - ИФ)", - сказал профессор Кори Мельбак, директор отдела по инфекционным заболеваниям датского государственного научно-исследовательского института, занимающегося вакцинами и сыворотками.

Он добавил, что, тем не менее, что в том случае мир все равно в лучших условиях, чем был в начале пандемии COVID-19.

"Мы теперь знаем вирус, применяем меры, включая тестирование и контроль над распространением инфекций, и вспышку можно будет сдержать", - сказал он.

Дания, являющаяся крупным производителем норкового меха, заявила накануне, что в стране планируют уничтожить более 15 млн животных из опасений, что мутировавший вирус COVID-19 в норке может передаться человеку и поставить под угрозу эффективность вакцины от коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредриксен заявила, что 12 человек в Дании подхватили вирус от норки, и речь идет как раз о мутировавшем вирусе.



Профессор из Университета Копенгагена Аллан Рандруп Томсен не исключил, что существуют риски, что Дания станет "следующим Уханем", если не устранить мутировавший вирус.

"Этот вариант может развиваться и стать устойчивым, и тогда вакцина не поможет. Значит, мутацию нужно исключить из уравнения, это серьезно", - считает он.

Ранее сообщалось, что роботический мозг "научился" определять бессимптомный коронавирус.