Президент Украины Владимир Зеленский назвал скандал вокруг Конституционного суда Украины "кино" и заявил о низком уровне доверия украинцев к судьям. Об этом говорится в видеообращении главы государства, записанном в больнице "Феофания". Сейчас он там находится на изоляции и лечится от коронавируса.

Начнем с кино, которое страна, к сожалению, вынуждена смотреть уже несколько недель подряд. Кино об 11 людях, многоходовках, аферах, авантюрах. Нет, это не "11 друзей Оушена", это римейк, созданный при поддержке Конституционного суда Украины, - "11 друзей Тупицкого". Актеры не хуже голливудских звезд. По крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого (глава КСУ - ред.) и его семьи, он не уступает таланту Джорджа Клуни или Брэда Питта.

Сотрудничество с международными партнерами с целью восстановления доверия к судебной системе Украины продолжается, а первые результаты работы Комиссии по вопросам правовой реформы появятся в ближайшее время.

Весь процесс будет максимально прозрачным… Мы действительно нуждаемся в реальных преобразованиях в судебной системе нашей страны. Сегодня, в соответствии с некоторыми исследованиями, уровень доверия украинцев к суду лишь чуть лучше, чем к каналу Russia Today.

Судьи КСУ ежемесячно получают зарплату в размере около 14 тысяч долларов - "больше, чем зарплата за год у большинства граждан Украины и, кстати, чем у президента Украины тоже".

Ранее мы писали, что КСУ "парализовал" коронавирус.