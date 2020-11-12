Работа Конституционного суда Украины остановлена из-за того, что ряд судей (всего их 15 - ред.) заболели COVID-19. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на руководителя управления коммуникаций и международного сотрудничества КСУ Марьяну Гайовскую.

По ее словам, пока что в суде не состоялось ни одного заседания, в котором бы участвовали больные коронавирусом судьи.

По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза.

У большинства судей или подтвержден диагноз COVID-19, или они ждут результат. Суд не может проводить заседания, даже если у одного из судей коронавирус.

"Интерфакс-Украина" сообщает, что причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты - это не демарш судей или отказ от участия в заседаниях, а болезнь. На самоизоляции председатель КСУ и часть судей, у некоторых уже подтвержден COVID-19.

Большинство судей из действующего состава либо болеет, либо ожидает результатов тестов, поскольку у них есть симптомы коронавируса.

Судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что он точно знает о заболевании "ковидом" двух судей.

Как сообщалось ранее, 9 ноября было сорвано заседание КСУ по земельному закону. На заседании отсутствовали четверо судей - двое по болезни, еще двое покинули заседание. 10 ноября было сорвано рассмотрение понятия "достойные условия жизни".

Напомним, что судьи КСУ получают ежемесячную зарплату в размере 254 тыс. грн.