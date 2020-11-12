В Конституционном суде Украины зафиксированы случаи возможного заражения коронавирусом. Судьи перешил на дистанционную работу.

Об этом сообщает сайт КСУ.

Отмечается, что в суде зафиксированы "отдельные предварительные диагностированные заболевания на COVID-19 у нескольких судей". С их участием судебные заседания не проводились.

Ранее сегодня в Конституционном суде обвинили Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в самоустранении от выполнения собственных обязанностей. Этим НАПК нарушает антикоррупционное законодательство.

Ранее мы писали, что КСУ "парализовал" коронавирус.