КСУ перешел на дистанционную работу [ Редактировать ]
В Конституционном суде Украины зафиксированы случаи возможного заражения коронавирусом. Судьи перешил на дистанционную работу.
Об этом сообщает сайт КСУ.
Отмечается, что в суде зафиксированы "отдельные предварительные диагностированные заболевания на COVID-19 у нескольких судей". С их участием судебные заседания не проводились.
Ранее сегодня в Конституционном суде обвинили Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в самоустранении от выполнения собственных обязанностей. Этим НАПК нарушает антикоррупционное законодательство.
Ранее мы писали, что КСУ "парализовал" коронавирус.
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