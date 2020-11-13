Французские военные в Мали ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Баха Аг Мусса. Он также был военным руководителем террористической группировки "Объединение за победу ислама и мусульман" (RVIM).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства вооруженных сил Франции.

Как сообщается, джихадиста убили 10 ноября в регионе Менака в результате специальной операции французских военных с применением вертолетов и наземных сил. Она проводилась в рамках антитеррористической операции "Бархан" в африканском регионе Сахель.

Отмечается, что бывший офицер вооруженных сил Мали, полковник, Бах Аг Мусса причастен к совершению многих террористических атак. Он был включен Советом безопасности ООН в список международных террористов.

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