Главаря "Аль-Каиды" ликвидировали в Мали [ Редактировать ]
Французские военные в Мали ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Баха Аг Мусса. Он также был военным руководителем террористической группировки "Объединение за победу ислама и мусульман" (RVIM).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства вооруженных сил Франции.
Как сообщается, джихадиста убили 10 ноября в регионе Менака в результате специальной операции французских военных с применением вертолетов и наземных сил. Она проводилась в рамках антитеррористической операции "Бархан" в африканском регионе Сахель.
Отмечается, что бывший офицер вооруженных сил Мали, полковник, Бах Аг Мусса причастен к совершению многих террористических атак. Он был включен Советом безопасности ООН в список международных террористов.
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