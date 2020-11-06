Во Львове правоохранители задержали участника транснациональной преступной группировки вора в законе "Лоту Гули", которая причастна к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователям стало известно, что ранее судимый гражданин одной из стран Южного Кавказа нелегально прибыл во Львовскую область. Злоумышленник был "смотрящим" в группировке: специализировался на вымогательстве денег и разрешении конфликтов между другими участниками криминальной среды.

Во Львовской области он пытался выполнять задания преступной группировки. Нарушителя задержали в областном центре. Авторитету сообщили о подозрении и избрана мера пресечения.

В начале июля этого года в Одессе ликвидировали межэтническую преступную группировку, которая терроризировала местных бизнесменов. Бойцы спецподразделения "Альфа" задержали четырех членов банды при попытке похищения человека. СБУ сообщила, что деятельность группы вымогателей контролировал из-за границы "вор в законе" по кличке "Лоту Гули".

20 августа в турецкой Анталье был застрелен криминальный авторитет Надира Салифова по прозвищу "Лоту Гули". Мафиози застрелил из пистолета мужчина, ужинавший с ним за одним столом.

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".