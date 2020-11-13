В пятницу, 13 ноября, мэр Львова Садовой объявил все субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими в городе для заведений общественного питания, торговли, культуры и спорта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как результат - "карантин выходного дня" для них не действует.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлится до апреля.