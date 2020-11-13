Карантин отменяется: мэр Львова придумал "обход" новым правилам [ Редактировать ]
В пятницу, 13 ноября, мэр Львова Садовой объявил все субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими в городе для заведений общественного питания, торговли, культуры и спорта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как результат - "карантин выходного дня" для них не действует.
Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлится до апреля.
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