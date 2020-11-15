Украинские школьники возвращаются за парты [ Редактировать ]
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В связи с переходом всех областей Украины на единый "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности, в украинских школах с 16 ноября возобновляются занятия.
В частности, обычные занятия с посещением школ начнутся в Харькове для учеников 5-11 классов. В Сумах, Запорожье и других городах также с 16 ноября возобновляется учеба для учеников средней и старшей школы.
Дистанционное обучение будет возобновлено в том случае, если в школах из-за контакта с инфицированным коронавирусом на самоизоляцию уйдет более 50% учеников и учителей.
Учреждениям высшего и профессионального образования Минобразования рекомендует проводить занятия по смешанной форме.
Запрещено посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.
Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил новый стандарт образования для школьников.
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