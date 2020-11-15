В связи с переходом всех областей Украины на единый "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности, в украинских школах с 16 ноября возобновляются занятия.

В частности, обычные занятия с посещением школ начнутся в Харькове для учеников 5-11 классов. В Сумах, Запорожье и других городах также с 16 ноября возобновляется учеба для учеников средней и старшей школы.

Дистанционное обучение будет возобновлено в том случае, если в школах из-за контакта с инфицированным коронавирусом на самоизоляцию уйдет более 50% учеников и учителей.

Учреждениям высшего и профессионального образования Минобразования рекомендует проводить занятия по смешанной форме.

Запрещено посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил новый стандарт образования для школьников.