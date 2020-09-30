Кабмин утвердил новый стандарт для школьников: что изменится с 2022 года [ Редактировать ]
Кабинет Министров Украины на заседании 30 сентября утвердил Государственный стандарт базового среднего образования. Он вступит в силу с 2022 года и будет касаться детей, обучающихся по 12-летней программе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Новый стандарт для украинских школ определяет цели и принципы образовательного процесса, устанавливает объемы учебной нагрузки и содержания обучения, устанавливает требования к результатам получения знаний, ориентиры для оценки учебных достижений и подходы к государственной итоговой аттестации.
Премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что компетентности и навыки, заложенные в госстандарте, базируются на "лучших практиках Европейского Союза и соответствуют современному технологическому миру".
В свою очередь, педагоги будут иметь академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями.
Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которыми должны овладеть школьники. Среди них:
- свободное владение государственным языком;
- способность общаться на родном (при отличии от государственного) и иностранных языках;
- математическая компетентность;
- компетентности в области естественных наук, техники и технологий;
- инновационность;
- экологическая компетентность;
- информационно-коммуникационная компетентность;
- обучение в течении жизни;
- гражданские и социальные компетентности;
- культурная компетентность;
- предприимчивость и финансовая грамотность.
В документе нет разделения на конкретные учебные предметы, зато есть образовательные области. Это значит, что разработчики учебных программ смогут комбинировать различные предметы и курсы для лучшего усвоения материала школьниками.
По новому стандарту начнут обучение ученики, которые сейчас являются третьеклассниками.
Премьер Шмыгаль на заседании правительства отметил, что в проекте госбюджета на 2021 год наибольший рост расходов предусмотрен на систему образования.
На 34 млрд грн больше для образовательной сферы, чем в этом году. Это рекордные 159 млрд грн для Министерства образования и науки, из которых 1,4 млрд грн будет выделено для программы "Новая украинская школа".
Ранее сообщалось, что формат ВНО по украинскому языку и литературе изменится с 2021 года, а ВНО по математике станет обязательным.
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