Кабинет Министров Украины на заседании 30 сентября утвердил Государственный стандарт базового среднего образования. Он вступит в силу с 2022 года и будет касаться детей, обучающихся по 12-летней программе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Новый стандарт для украинских школ определяет цели и принципы образовательного процесса, устанавливает объемы учебной нагрузки и содержания обучения, устанавливает требования к результатам получения знаний, ориентиры для оценки учебных достижений и подходы к государственной итоговой аттестации.

Премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что компетентности и навыки, заложенные в госстандарте, базируются на "лучших практиках Европейского Союза и соответствуют современному технологическому миру".

В свою очередь, педагоги будут иметь академическую свободу, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности электронными и технологическими решениями.

Читайте также Опубликован рейтинг лучших школ Украины

Документ определяет 11 ключевых компетентностей, которыми должны овладеть школьники. Среди них:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на родном (при отличии от государственного) и иностранных языках;

математическая компетентность;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

обучение в течении жизни;

гражданские и социальные компетентности;

культурная компетентность;

предприимчивость и финансовая грамотность.

В документе нет разделения на конкретные учебные предметы, зато есть образовательные области. Это значит, что разработчики учебных программ смогут комбинировать различные предметы и курсы для лучшего усвоения материала школьниками.

По новому стандарту начнут обучение ученики, которые сейчас являются третьеклассниками.

Премьер Шмыгаль на заседании правительства отметил, что в проекте госбюджета на 2021 год наибольший рост расходов предусмотрен на систему образования.

На 34 млрд грн больше для образовательной сферы, чем в этом году. Это рекордные 159 млрд грн для Министерства образования и науки, из которых 1,4 млрд грн будет выделено для программы "Новая украинская школа".

Ранее сообщалось, что формат ВНО по украинскому языку и литературе изменится с 2021 года, а ВНО по математике станет обязательным.