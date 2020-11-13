Харьков отменяет дистанционное обучение в школах [ Редактировать ]
С 16 ноября в Харькове отменяется дистанционное обучение в школах. Учебные заведения будут работать в обычном режиме, сообщается на сайте мэрии Харькова.
Так, на следующей неделе 5-11 классы снова будут посещать школы. Решение связано с тем, что по всей Украине действуют ограничения "оранжевой зоны".
Напомним, согласно постановлению Кабинета министров о карантине, посещение школ и детсадов запрещено только в случае, когда на самоизоляции находятся более 50 учащихся, воспитанников или персонала учебного заведения.
В конце октября Харьков, а также Богодуховский, Золочевский районы Харьковской области перевели школы на дистанционное обучение после каникул, поскольку были в "красной зоне" адаптивного карантина. Младшие классы оставались на обычном обучении.
Ранее сообщалось, что умер ректор харьковского университета.
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