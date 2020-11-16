Заболевший СOVID-19 Степанов анонимно проконсультировался с врачем (видео) [ Редактировать ]
Заболевший коронавирусом министр здравоохранения Украины Максим Степанов позвонил врачу, узнать как ему правильно лечиться. Об этом Степанов рассказал в видео, опубликованном в Facebook.
В контакт-центре МОЗ мне дали номер телефона врача, который даст рекомендации по лечению в связи с тем, что у меня нет семейного врача. Набираем этот номер
Министр ждал ответа больше минуты. После чего он, не называя своего имени, рассказал врачу, что получил положительный тест на COVID-19 и хочет узнать, как ему лечитmcz.
Врач, сообщил, что полноценное лечение проводит семейный врач, и попросил назвать симптомы болезни. Министр рассказал, что у него из симптомов только головная боль и температура 37,2-37,3 градуса.
После этого он получил рекомендации сбивать температуру, только если она выше 38. А от головной боли "прописали" ибупрофен или парацетамол. Также нужно пить витамин С и Д, цинк и много теплой жидкости.
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины:
В принципе все советы соответствуют нашему протоколу. Отвечают плюс-минус потому, что у нас записано при легком течении болезни. Не посоветовали мне принимать антибиотики. То, с чем мы боремся уже несколько месяцев.
Ранне стало известно, что Максим Степанов заболел коронавирусом.
Также Вадим Рабинович не устоял перед болезнью.
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