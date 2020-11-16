В Україні за минулу добу одужали понад 2,5 тисячі людей [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу 10 681 випадок коронавірусу. Одужали понад дві з половиною тисячі українців. Найбільше нових заражень у столиці, Запорізькій, Харківській, Одеській та Київській областях.
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