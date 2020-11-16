Військові спричинили аварію на Одещині [ Редактировать ]
Тягач із військовою технікою спричинив ДТП на Одещині. Його водій не поступився дорогою мікроавтобусу з п'ятьма пасажирами на головній дорозі.
Щоб уникнути зіткнення, кермувальник буса здійснив різкий маневр, унаслідок чого транспорт перекинувся. Одну з пасажирок ушпиталили. Усі обставини аварії - з'ясовують правоохоронці.
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