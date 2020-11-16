В Раде новый спикер - женщина [ Редактировать ]
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, кто будет исполнять обязанности главы парламента на время его болезни. И.о. главы Верховной Рады будет вице-спикер Елена Кондратюк.
Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета Рады.
"Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной рады, ни даже голосовать. На прошлой неделе мною было издано распоряжение о временном возложении обязанностей на заместителя председателя Верховной Рады Елену Константиновну Кондратюк", - отметил спикер.
Разумков подчеркнул, что Кондратюк является профессиональным, грамотным и опытным человеком.
"Согласно распоряжению Дмитрия Разумкова с 12 ноября я приступила к исполнению обязанностей председателя Верховной рады", - отметила и.о. главы парламента.
Ранее больной COVID-19 Разумков рассказал о состояния здоровья.
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