Больной COVID-19 Разумков рассказал о состояния здоровья [ Редактировать ]
Глава парламента Дмитрий Разумков, который заболел COVID-19, рассказал о состоянии своего здоровья. Он подчеркнул, что продолжает работать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений", - отметил глава Верховной рады.
Спикер Верховной Рады также уверен, что народные депутаты сделают все, чтобы парламент эффективно выполнял свои функции.
"Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции!" - добавил Разумков.
по теме
Кабмин может ввести полный локдаун в стране
По состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зафиксировано 512 652 случая коронавируса
В Верховной Раде не исключают введения общенационального жесткого карантина
Из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие
Он отметил, что третий день находится на самоизоляции, но "не изолировался от работы"