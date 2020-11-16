Журналісти "Інтера" зустріли на передовій бійця, що врятував їх життя у 2015 році [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби два обстріли з боку російських найманців. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Старогнатівки. Втрат і поранень серед українських захисників немає.
Мій колега Геннадій Вівденко скористався порівняно спокійною ситуацією на передовій і зустрівся з армійцем, який п'ять років тому врятував знімальній групі "Інтера" - життя.
Дякую вам за життя, батьку, спасибі-спасибі. Ніколи цього не забуду. Воно само по собі не забуду була поставлена задача провести вас і вивести.
Це був запеклий бій в околицях селища Луганське 4 червня 2015 року. Ворог атакував українські позиції. У той час наша знімальна група виконувала там редакційне завдання і потрапила під вогонь.
Віталій Іванович Данилюк захистив собою оператора й журналіста мене, Геннадія Вівденка - від ворожих осколків. Від міни, калібром 82 міліметри.
Бійця тоді поранило: у нього влучило більше, ніж двадцять осколків. А це інтерв'ю з ним п'ятирічної давнини.
Віталій Данилюк, військовослужбовець Збройних сил України:
Они знают, что у них папа молодец, всегда знают, что заботится о них. У нас все хорошо будет. Хотел бы передать привет ребятам, пусть держутся - скоро повернуся.
Чоловікові загрожувала ампутація ноги. Та лікарі зробили все можливе, аби врятувати кінцівку, і це їм вдалося. І тепер Віталій Данилюк - знову на передовій.
Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:
Іванич - він патріот, був поранений, з госпіталю він втік. "Я їду хлопці до вас"- і подзвонив патріот з великої букви людина слова, підписав контракт на пів року. І зара добавив ще не пів року.
А місяць тому в п'ятдесяти дворічного Віталія народився син.
Віталій Данилюк, військовослужбовець Збройних сил України:
Три п'ятдесят, рост п'ятдесят один сантиметр. Відпустило руководство додому. Зустрівся, побачив синульку.
Після закінчення контракту Віталій Данилюк планує його продовжити доти, доки конфлікт на Сході не вгамується.
Є майбутнє в житті є заради чого стримитися є заради чого жити.
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