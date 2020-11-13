Эпатажный украинский музыкант Филипп Левшин, который прославился своим скандальным выступлением на "Х-Факторе", скончался после сложных операций. У него остановилось сердце.

Отметим, что артисту в 2016 году поставили тяжелый диагноз - панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов. Он перенес тогда около 20 хирургических вмешательств и потерял 20 кг веса. Через год болезнь отступила, и музыкант продолжил выпускать клипы, основной идеей которых является умение ценить жизнь.

Про смерть Филиппа пишут его друзья в Facebook.

"После серии сложных операций, которые были в течении последних двух недель, сердце Филиппа не выдержало и остановилось... Филипп был очень позитивным человеком, талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Несколько лет назад он уже поборол болезнь, но в этот раз панкреатит все же победил..." - пишет Борислава Белоцерковская.

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