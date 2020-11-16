В Киеве на СТО обокрали скандально известного судью [ Редактировать ]
Источник: 24tv.ua
Скандально известный судья Апелляционного суда Киева Юрий Слива стал жертвой грабителей. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.
Вечером 13 ноября на СТО на улице Газопроводной в Подольском районе столицы из его автомобиля Mitsubishi Pajero воры украли кошелек с документами и 40 тыс. грн.
Судья Слива известен рядом противоречивых решений. В 2014 году он лишил водительских прав активиста "Автомайдана". На судью жаловались из-за рассмотрения дела об избиении Евгения Грона в Борисполе в 2009 году. Слива принял решение в пользу агрессоров.
В сентябре 2019 года Юрий Слива освободил из-под стражи экс-командира батальона Противовоздушной обороны так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, который проходил фигурантом по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".
Ранее сообщалось, что в Киеве судья на Mercedes сбила подростка.
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