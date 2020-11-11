В Киеве судья одного из районов столицы на автомобиле Mercedes-Benz GLE 450 сбила несовершеннолетнего парня на мотоцикле Kawasaki Ninja ZX-6R. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал "Шептун".

Государственное бюро расследований информирует, что ДТП произошло вечером 9 ноября у въезда на территорию одной из автомобильных заправок по бульвару Дружбы Народов

Подросток получил телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины).



По источникам "Шептуна", за рулем роскошного немецкого внедорожника находилась судья Дарницкого районного суда Елена Лужецкая.



Mercedes-Benz GLE 450 оформлен на мать супруга судьи.





По данным правоохранителей, нарушили правила оба участника ДТП. Судья пыталась заехать на заправку со стороны, где висит запрещающий знак. А водитель мотоцикла двигался по тротуару.

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве Porsche протаранил карету скорой помощи.