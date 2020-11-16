Медичний скандал у Кривому Розі. Там медики штурмували кабінет головного лікаря однієї з лікарень. Усе через те, що не отримали обіцяних премій. Як усе відбувалося та куди поділися обіцяні гроші?

Чи не весь колектив Криворізької міської лікарні №7 штурмує кабінет головного лікаря. За жовтень медперсонал недоотримав обіцяних державою 300 відсотків надбавки до зарплатні за лікування ковідних хворих.

Наталія Шкляр, медсестра реанімації Криворізької міської лікарні №7:

Разделение - 200%, 150%, 50%. Мы работаем с одними и те ми же больными. Мы выполняем каждый свою работу. А оплата получается у нас у всех разная.

Лікарям за минулий місяць нарахували 200 відсотків доплат, медсестрам - 150, санітаркам - взагалі половину від ставки, а технічному персоналу доплатили і ще менше. На несправедливий розподіл премій скаржиться ліфтер пані Світлана. Відколи лікарня почала приймати пацієнтів з коронавірусом, жінка перепрофілювалася на санітарку.

Світлана Лещенко, ліфтерка Криворізької міської лікарні №7:

Добавилися, у зв'язку з коронавірусом, обязаности обработка "скорой помощи", розвоз дисзасобів, обрабативаем хол після того, як поднімаем больного на етаж. Оплата, нам сказали, 25 процентов "коронавирусних". Ну чого нас так обіжають?

Від травня весь персонал задіяний у боротьбі з Ковідом. Зараз тут майже пів сотні хворих. Колектив твердить: жодного разу не скаржилися на умови праці.

Наталія Шкляр, медсестра реанімації Криворізької міської лікарні №7:

Мне не проплатили вообще за июль месяц. Меня главный врач исключил из списков. Я обращалась к главврачу, он сказал, что это не его решение, я пошла к заведующему - он сказал, что это главврач. И я не одна такая в отделении. Есть еще 3 медсестры, которые тоже не получили.

Домогтися від керівництва лікарні обіцяних державою доплат медики не змогли. А директор навіть заборонив колективу розповідати про свої фінансові проблеми. Тому деякі медики просять не показувати їхніх облич.

Валентина, медсестра реанімації Криворізької міської лікарні №7:

"Якщо Вас щось не влаштовує, пишіть заяву і звільняйтесь. Вас ніхто не тримає, на Ваше місце є черга", - але черги вже немає, ніхто не хоче працювати.

Керівництво лікарні жодної проблеми не бачить. Обсяг надбавки лікареві, медсестрі чи санітарці визначають разом зі спеціальною комісією. До того ж виплачувати всім по 300 відсотків не можуть, немає грошей. Каже: національна служба здоров'я виділила на лікарню замість чотирьох з половиною - лише два з половиною мільйони гривень.

Петро Стародубський, в. о. директора Криворізької міської лікарні №7:

Вот эта сума, которая поступает к нам от НСЗУ и на доплату, и на приобретение медикаментов, на приобретение кислорода, на приобретение тех непосредственных материалов и компонентов, которые нужны для лечения наших больных.

За словами керівника, усі його працівники і надалі отримуватимуть надбавки залежно від навантаження.