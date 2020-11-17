В Дании правительство и оппозиционные "Радикальная Венстре", Социалистическая народная партия, Единый список - "Красно-зеленый" альянс и "Альтернатива" договорились о введении временного запрета на разведение норок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении министерства торговли и промышленности Дании Могенс Енсен.

В ходе переговоров стороны согласились, что разведение норок в условиях пандемии влечет опасность для здоровья нации и ставит под удар эффективность создаваемых вакцин от коронавируса.

Этим соглашением мы, как я надеюсь, установим мир вокруг исключительно масштабной операции по забою, которая проходит на норковых фермах страны

Уточняется, запрет на разведение, а также ввоз и вывоз животных из страны будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Стоит отметить, что согласно достигнутым договоренностям, все норки на фермах страны должны быть уничтожены.

Также фермеры, осуществившие забой к определенному сроку, к общей компенсации за самих животных и связанную с ними логистику получат еще доплату за скорость.

Как ранее сообщалось, Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья норок в стране.

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