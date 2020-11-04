Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Все норки в Дании должны быть убиты", - заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

У норок в Дании обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Мутация также представляет проблему для создаваемой вакцины от коронавируса.

В настоящее время выявлено 12 человек с атипичным вирусом. Все они живут в Северной Ютландии, где находится большинство звероферм.

Власти Дании считают, что если не принять решительные действия, то инфекция сможет распространиться не только на территории страны, но и во всем мире.

Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1 139 норковых ферм, на которых в настоящее время выращивают около 15-17 млн зверьков. На более чем 200 фермах зарегистрированы случаи коронавируса, на 67 из них все звери уже уничтожены.

Из-за критики с боку общественности и защитников прав животных, правительство Нидерландов в 2013 году запретило создавать новые фермы по разведению норок. Существующие должны быть закрыты к 2024 году.

На данный момент в Дании подвержено более 51 тыс. случаев COVID-19, умерли 729 человек.

Напомним, ранее в мире уже фиксировали единичные случаи заболевания животных коронавирусом. Как писали "Подробности", инфекцию диагностировали у тигра, кошек и собак.