Дания разрешила "Северный поток-2" [ Редактировать ]
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на эксплуатацию проекта "Северный поток-2" (Nord Stream 2) на своем континентальном шельфе. Об этом сообщается на сайте агентства.
Разрешение было представлено на основании ряда условий, которые должны гарантировать безопасную эксплуатацию трубопровода в датских территориальных водах.
Таким образом "добро" на реализацию проекта дали власти России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.
Напомним, что в конце 2019 года США ввели санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке "Северного потока-2". Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода.
"Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего "Северного потока". Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром". Трубопровод проложен на 93%.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".
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