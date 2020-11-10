"Мы допустили ошибку": в Дании прекратили забой норок (видео 18+) [ Редактировать ]
Источник: TV2
Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья норок в стране. Об этом он заявив в эфире телеканале TV2.
Министр извинился перед фермерами, которые занимаются разведением пушных зверьков, и взял ответственность за эту ошибку на себя. Забой всего поголовья норок в стране приостановлен.
Мы допустили ошибки. Я приношу свои извинения. Я беру на себя ответственность за все, что происходит в моем министерстве. По-другому и быть не может. Но это не отменяет того факта, что разведение норки в Дании в условиях коронавируса сопряжено с серьезным риском.
Напомним, что на прошлой неделе власти Дании объявили, что все поголовье норок в стране будет уничтожено из-за риска передачи от них человеку мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2. Мутация также представляет проблему для создаваемой вакцины от коронавируса, поскольку ослабляет способность организма к образованию антител.
На момент объявления о срочном забое животных у правительства не было соответствующих полномочий. Требование уничтожить норок всеми фермерскими хозяйствами страны противоречит конституции Дании.
Законным было бы требование об уничтожении животных только на тех фермах, где выявлены зараженные животные, и на расположенных в радиусе 8 км от них хозяйствах. В противном случае требовался бы соответствующий закон либо введение режима чрезвычайно ситуации в стране.
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Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1 139 норковых ферм, на которых в настоящее время выращивают около 15-17 млн зверьков. На более чем 200 фермах зарегистрированы случаи коронавируса.
Напомним, ранее в мире уже фиксировали единичные случаи заболевания животных коронавирусом. Как писали "Подробности", инфекцию диагностировали у тигра, кошек и собак.
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