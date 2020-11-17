Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул не будет принимать участие во втором туре выборов, который состоится 22 ноября. Открытое обращение к криворожанам появилось на сайте горсовета.

Мэр отметил, что по состоянию здоровья не сможет продолжить работу. Свою кандидатуру снял в пользу Константина Павлова от партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь". Он будет бороться за должность с выдвиженцес "Слуги народа" Дмитрием Шевчиком.

Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я, к сожалению, не становился моложе. Я всегда перед Вами открыт и честен. Не могу вас подвести и сейчас, когда так необходима интенсивная работа. А здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы - это не по мне. Осознавая наибольшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов.

Напомним, что 22 ноября второй тур выборов мэра состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.

На повторном голосовании, которое состоялось 15 ноября, в Каменец-Подольском победил "свободовец" Михаил Поситко, а в Украинке Киевской области - кандидат от "Евросоидарности" Александр Туренко.

Ранее сообщалось, что Геннадий Труханов переизбран мэром Одессы, а новым мэром Херсона стал Игорь Колыхаев.