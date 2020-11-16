В Одессе переизбрали мэра [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, в Одессе подвели итоги выборов мэра. Об этом сообщает 048.ua по результатам заседания городского избиркома Одессы.
Городским главой в третий раз стал Геннадий Труханов.
После получения протоколов от всех окружных комиссий стало известно, что за Труханова проголосовали 93 921 человек, а за кандидата от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Николая Скорика - 72 974.
Напомним, что 15 ноября в семи городах Украины выбирают мэров во втором туре.
по теме
За результатами першого туру на фінішну пряму вийшли Микола Скорик і Геннадій Труханов
Чоловік три доби поспіль намагався здати протоколи та бюлетені до міського тервиборчкому
В понедельник, 16 ноября, в ЦИК рассказали, что стало причиной рекордно низкой явки во время второго тура на местных выборах, которые прошли 15 ноября
Мерів обирали в семи містах Кам'янці-Подільському, Сумах, Одесі, Краматорську, Херсоні, Луцьку та Українці. У ЦВК на підрахунок голосів є п'ять днів. Імена переможців мають повідомити до п'ятниці
"Оппозиционная платформа - За жизнь" вытесняет "Слугу народа" с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы