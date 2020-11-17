Миротворці Росії в Карабаху озброїлись "Градами" [ Редактировать ]
Російські військові привезли "Гради" у Нагірний Карабах. Дві системи залпового вогню в Лачинському коридорі бачили журналісти "Ройтерз". Обидва комплекси супроводжував російський екіпаж.
Напередодні Міністерство оборони РФ заявило про розміщення семи спостережних постів для безпечного проходу російських миротворців у Нагірний Карабах.
Дві тисячі російських вояків у регіоні - частина мирної угоди між Баку та Єреваном. У заяві на сайті Кремля йдеться, що озброєних миротворців супроводжуватимуть бронетранспортери й інша техніка. Окремої згадки про ракетні системи в ній немає.
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Проти ночі 10 листопада Азербайджан та Вірменія, за посередництва Росії, підписали угоду про припинення вогню. Згідно з нею, завойовані території невизнаної республіки Арцах відходять Баку.
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Раніше Вірменія підписала угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі з першої ночі 10 листопада. За документом, Росія вводить свої війська до регіону як миротворчі.