Журналісти помітили аж дві системи

Російські військові привезли "Гради" у Нагірний Карабах. Дві системи залпового вогню в Лачинському коридорі бачили журналісти "Ройтерз". Обидва комплекси супроводжував російський екіпаж.

Напередодні Міністерство оборони РФ заявило про розміщення семи спостережних постів для безпечного проходу російських миротворців у Нагірний Карабах.

Дві тисячі російських вояків у регіоні - частина мирної угоди між Баку та Єреваном. У заяві на сайті Кремля йдеться, що озброєних миротворців супроводжуватимуть бронетранспортери й інша техніка. Окремої згадки про ракетні системи в ній немає.