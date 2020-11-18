Робота вже випробовують у спортивному магазині в місті Осака

У Японії винайшли робота, який допомагатиме людям вберегтися від вірусу. Він нагадуватиме одягти правильно маску або відійти на безпечну відстань. Такого робота вже випробовують у спортивному магазині в місті Осака.

Він оснащений 3D-датчиками та камерою для виявлення порушників карантинних вимог. Розробники очікують, що покупці краще сприйматимуть беземоційний заклик машини, аніж людини.