Японський робот нагадуватиме людям про маску та дистанцію [ Редактировать ]
У Японії винайшли робота, який допомагатиме людям вберегтися від вірусу. Він нагадуватиме одягти правильно маску або відійти на безпечну відстань. Такого робота вже випробовують у спортивному магазині в місті Осака.
Він оснащений 3D-датчиками та камерою для виявлення порушників карантинних вимог. Розробники очікують, що покупці краще сприйматимуть беземоційний заклик машини, аніж людини.
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