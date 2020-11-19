Коронавірус у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
За минулу добу у світі на коронавірус захворіли майже 600 тисяч людей. З них половина - у Європі. Там найбільше нових інфікованих в Італії, Франції, Британії та Польщі.
Світовим лідером із захворюваності залишаються Сполучені Штати більш як 173 тисячі нових заражень за добу. Загалом від початку епідемії COVID-19 підтвердили у понад 56 із половиною мільйонів. Майже півтора мільйона - померли.
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