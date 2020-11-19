Студентка киевского колледжа возвращалась из Дубаев с 2 млн грн (фото) [ Редактировать ]
Источник: Гостаможслужба
Таможенники "Борисполя" обнаружили у 18-летней студентки киевского колледжа около 2 млн грн. Об этом сообщает в Facebook Гостаможслужба.
Девушка прилетела в Украину регулярным рейсом Дубаи-Киев. На границе ей не посчастливилось попасть на выборочную проверку, в результате чего у нее в вещах нашли $78 700.
Валюта, купюрами по $100 в банковских пачках по $10 000 находилась по разным отделениям ее сумочки, ручной клади и дорожного чемодана.
Студентка заявила, что все деньги принадлежат ей, а откуда они взялись объяснить не смогла. Сотрудники таможни пропустили только 10 тыс. евро, разрешенных по закону. 1,881 млн грн изъяли по протоколу.
О реакции девушки не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Борисполе пограничники арестовали крупную партию контрабандной электроники, ввозимую из Сингапура "Укрпочтой".
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