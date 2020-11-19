Таможенники "Борисполя" обнаружили у 18-летней студентки киевского колледжа около 2 млн грн. Об этом сообщает в Facebook Гостаможслужба.

Девушка прилетела в Украину регулярным рейсом Дубаи-Киев. На границе ей не посчастливилось попасть на выборочную проверку, в результате чего у нее в вещах нашли $78 700.

Валюта, купюрами по $100 в банковских пачках по $10 000 находилась по разным отделениям ее сумочки, ручной клади и дорожного чемодана.

Студентка заявила, что все деньги принадлежат ей, а откуда они взялись объяснить не смогла. Сотрудники таможни пропустили только 10 тыс. евро, разрешенных по закону. 1,881 млн грн изъяли по протоколу.

О реакции девушки не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Борисполе пограничники арестовали крупную партию контрабандной электроники, ввозимую из Сингапура "Укрпочтой".