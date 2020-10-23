Мужчина, возвращавшийся из Минска, был задержан за совершение кражи Источник: Госпогранслужба Украины

В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Украины, который возвращался из Минска. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Во время проверки одного из пассажиров оказалось, что он находится в базе данных правоохранителей и находится в розыске за совершение кражи.

Когда мужчина понял, что домой он не попадет, а вместо этого отправится в отделение полиции, он начал дико ругаться, порывался драться и разбил монитор компьютера.

Утихомиривать разбушевавшегося гражданина пришлось при помощи наручников. Его передали сотрудникам Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что авиакомпания жестко наказала пассажирку, гулявшую по крылу самолета в "Борисполе".