Лез драться и дико ругался: в "Борисполе" задержали украинца в розыске (видео) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Украины, который возвращался из Минска. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Во время проверки одного из пассажиров оказалось, что он находится в базе данных правоохранителей и находится в розыске за совершение кражи.
Когда мужчина понял, что домой он не попадет, а вместо этого отправится в отделение полиции, он начал дико ругаться, порывался драться и разбил монитор компьютера.
Утихомиривать разбушевавшегося гражданина пришлось при помощи наручников. Его передали сотрудникам Национальной полиции.
Ранее сообщалось, что авиакомпания жестко наказала пассажирку, гулявшую по крылу самолета в "Борисполе".
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