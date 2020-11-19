Они стоят вдвое дешевле деревянных и очень быстро горят Источник: открытые источники

В оккупированном Россией Крыму жителям стали предлагать картонные гробы для кремации. Об этом сообщает Telegram-канал "360tv.ru".

Владелец крымского крематория Михаил Ремез называет как минимум два их плюса: они стоят вдвое дешевле деревянных и очень быстро горят. Также на них можно нанести "любой рисунок" - хоть хохлому.

По словам "изобретателя", процесс кремации в стандартном деревянном гробу занимает около часа. Из них 15 минут горит гроб. При этом в атмосферу, если нет специальной очистки, выбрасываются вредные вещества: продукты горения лака и другой химии.

Картонный гроб сгорает за три минуты. Разложение деревянного гроба идет долгие годы, картонного - несколько месяцев. Даже не поставленное на конвейер производство картонных гробов обходится дешевле: 2500-2800 рублей (920-1030 грн). Цена деревянного гроба - порядка 5000 рублей (1845 грн).

С ккоммерческим использованием картонок пока придется повременить: выяснилось, что картонные эко-гробы выдерживают нагрузку до 120 кг, но боятся влаги от мертвых тел. Поэтому их надо укреплять впитывающим составом или целлофаном.

Ранее сообщалось, что жертв COVID-19 будут хоронить в "стеклянных гробах".