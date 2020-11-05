Оккупационные власти Крыма временно запретили торжественную регистрацию браков в ЗАГсах в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает в Facebook "правительство" Крыма.

Парам будет предложено перенести торжественное бракосочетание на более поздний срок, а в случае отказа - регистрация брака будет производиться только в присутствии жениха и невесты. Также временно не будет выездных церемоний и торжественных мероприятий по государственной регистрации рождения (церемонии имянаречения в торжественной обстановке).

"Минюст" Крыма напоминает, что сейчас прекращена регистрация брака по вторникам, средам и четвергам. Отделы ЗАГС продолжают вести приём граждан строго по предварительной записи, без записи осуществляется только первичная регистрация - регистрация рождения и регистрация смерти.

За последние сутки на оккупированном Россией полуострове подтвердили коронавирус у 207 человек, 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии. С начала пандемии COVID-19 выявили у 10 364 жителей, 151 - скончались.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 9850 случаев коронавирусной инфекции, 193 человека умерли.