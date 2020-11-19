Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штраф в размере 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн) за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX 6 ноября 2020.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ч. 2, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Закон имеет целью предотвращения распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения Коронавирусная болезнью, поможет предотвратить неконтролируемый росту числа больных COVID-19 и перегрузке медицинских учреждений.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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