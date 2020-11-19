У президента рассматривают введение комендантского часа [ Редактировать ]
В четверг, 19 ноября, стало известно, что в Офисе президента рассматривают сценарий введения комендантского часа в Украине, передает "Главред".
Отмечается, что он может действовать с 21:00 в будние дни и стать дополнением к карантину выходного дня.
Так, по словам источника в ОП, введение комендантского часа позволит избежать введения полного локдауна.
Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.
по теме
Ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины
Виталий Кличко из-за ситуации с коронавирусом в Киеве просит Кабинет министров усилить контроль самоизоляции больных
Такое возможно при введении полного локдауна
В понедельник, 16 ноября, стало известно, что умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой
Накануне в Украине ввели новые карантинные ограничения