В четверг, 19 ноября, стало известно, что в Офисе президента рассматривают сценарий введения комендантского часа в Украине, передает "Главред".

Отмечается, что он может действовать с 21:00 в будние дни и стать дополнением к карантину выходного дня.



Так, по словам источника в ОП, введение комендантского часа позволит избежать введения полного локдауна.

Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.