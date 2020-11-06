За отсутствие маски будут наказывать: какие штрафы назначила Рада [ Редактировать ]
В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №3891 о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. "За" соответствующий законопроект проголосовали 262 депутата.
Закон предусматривает штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
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