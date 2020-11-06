В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №3891 о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. "За" соответствующий законопроект проголосовали 262 депутата.

Закон предусматривает штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

В Украине хотят ввести карантин "выходного дня". Внедрить его в действие могут уже с 14 ноября. Читайте, что это означает для украинцев, а также, что будет работать в эти дни, а что будет закрыто